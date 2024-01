Les Belges plutôt épargnées dans le tableau féminin

Greet Minnen (WTA 65) affrontera la Danoise Clara Tauson (WTA 100), contre laquelle elle a perdu leur seul duel l'an dernier à Altenkirchen. Si la Campinoise rejoint le deuxième tour, elle devra se mesurer à l'Italienne Camila Giorgi (WTA 55) ou à la Belarusse Victoria Azarenka (WTA 22), ex-numéro 1 mondiale et lauréate en 2012 et 2013. Minnen dispute son 4e Open d'Australie en cinq ans. Absente l'an dernier, son meilleur résultat est un 2e tour en 2020.

Yanina Wickmayer (WTA 68) rencontrera pour la première fois de sa carrière la Française Varvara Gracheva (WTA 39). Si elle se qualifie, son 2e tour l'opposera à la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 7), tête de série N.7, ou à une qualifiée. "Wicky" retrouve à 34 ans Melbourne où elle n'a plus joué depuis 2017. Ce sera son 10e Open "Down Under" où elle a atteint les huitièmes de finale en 2010 et 2015.