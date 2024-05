Les matchs en double des Belges reportés à cause des intempéries

La météo s'est montrée capricieuse au-dessus de Paris ce mercredi et a contraint les organisateurs de Roland-Garros à interrompre plusieurs matchs à cause de la pluie. Les rencontres en double impliquant des Belges (Elise Mertens, Greet Minnen, Kimberley Zimmermann, Sander Gillé et Joran Vliegen) ont été reportées.