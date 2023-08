Les organisateurs ne veulent pas modifier la session nocturne malgré les critiques

Le programme de la session nocturne débute à 19h00 heure locale et deux matches sont prévus: un du tableau masculin et un du tableau féminin. L'année dernière, Carlos Alcaraz avait terminé un match un peu avant 3h00 du matin. Les joueurs ont exprimé leurs critiques et ont qualifié cette décision de "farce".

"Il est clair que nous sommes critiqués pour les matches du soir. Nous avons déjà fait une évaluation après l'édition 2022 mais avancer le début des matches à 18h00 n'est pas une option. Pour les gens qui habitent à New York, c'est difficile d'être présent à 19h00. Nous avons aussi discuté d'une session nocturne avec un seul match mais ce ne serait pas honnête pour les fans. Mais nous gardons cette option ouverte", a déclaré Allaster.