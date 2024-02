Les qualifiés Facundo Bagnis et Luciano Darderi se retrouvent en finale

Deux qualifiés se disputeront le trophée de l'ATP 250 de Cordoba, joué sur surface dure et doté de 562.345 dollars en Argentine. Le local Facundo Bagnis (ATP 207) et le Mexicain Luciano Darderi (ATP 136) ont traversé les deux tours préliminaires et quatre tours du tableau final pour arriver au dernier stade de la compétition.