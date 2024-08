Les Tchèques Siniakova et Machac sacrés en double mixte, Auger-Aliassime en bronze

Les Tchèques Tomas Machac et Katerina Siniakova ont remporté la médaille d'or lors du tournoi olympique de tennis en double mixte. La paire tchèque s'est imposée au super tie-break 6-2, 5-7, (10/8) et 1h17 face à la paire chinoise composée de Zhizhen Zhang et Xinyu Wang.