L'Espagne fêtera son sacre européen lundi soir dans les rues de Madrid

La délégation doit atterrir peu après 14h00 dans la capitale. L'équipe assistera à deux réceptions en son honneur: l'une au palais royal de la Zarzuela et l'autre au palais de la Moncloa, siège du gouvernement. Le roi Felipe VI avait déjà affiché son enthousiasme dimanche soir à Berlin après la victoire de l'Espagne, félicitant chaleureusement les joueurs dans les vestiaires. Les souverains espagnols accueilleront donc vers 18h30 la Seleccion de retour au pays. Une heure plus tard, Alvaro Morata et ses coéquipiers prendront le chemin du centre-ville et feront halte à la Moncloa, où ils seront reçus par le Premier ministre Pedro Sanchez.

Le bus à deux étages promènera ensuite les joueurs du siège du gouvernement jusqu'à la fontaine de Cibeles, où la Roja est attendue vers 21h15. Des DJ-sets accueilleront les joueurs en musique.