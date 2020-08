Longtemps incertaine, Angelique Kerber disputera finalement l'US Open

Angelique Kerber, lauréate en 2016, a décidé de participer à l'US Open après avoir émis des réserves en raison de la pandémie de coronavirus.

Six des dix joueuses du top-10 mondial ont déclaré forfait pour le tournoi du Grand Chelem qui débute le 31 août et se tiendra à huis clos. Kerber, 32 ans, 23e joueuse mondiale, estime elle que cela vaut la peine de vivre dans une bulle durant le tournoi.

"Après une réflexion approfondie et des discussions intensives avec mon équipe, j'ai décidé de participer à l'US Open", a déclaré l'Allemande dans une interview publiée samedi sur Porsche Newsroom. "Les organisateurs ont toute ma confiance. Je suis sûre qu'ils sont conscients de leur responsabilité et qu'ils feront tous les efforts pour assurer que le tournoi se déroule dans le respect des règles d'hygiène les plus strictes."