L'Open d'Australie va durer un jour de plus pour éviter les matchs en pleine nuit

L'Open d'Australie de tennis, premier tournoi du Grand Chelem, va se tenir sur 15 jours, soit un jour de plus, à partir de 2024, ont annoncé mardi les organisateurs. L'objectif est d'éviter les matchs en pleine nuit.

"Nous avons écouté les retours des joueurs et des fans et avons le plaisir d'annoncer une solution pour réduire les fins de matches tardives", a déclaré le directeur du tournoi, Craig Tiley.

Les données récoltées par les organisateurs montrent que les matchs sont désormais plus longs. Le tournoi commencera donc un jour plus tôt, le dimanche, à partir de la saison prochaine, afin "d'atténuer la pression des fins de match tardives, tant pour les joueurs que pour les supporters", selon le communiqué.

"La journée supplémentaire permettra d'atteindre ce but et d'améliorer la programmation pour les fans et les joueurs", a ajouté Tiley, précisant que le premier tour se jouera désormais sur trois jours au lieu de deux.

L'an passé, le match entre Andy Murray et Thanasi Kokkinakis, long de 5h45, s'était terminé à 04h05 du matin heure locale. Le Britannique, vainqueur en cinq sets, avait lancé en plein match: "Pourquoi on joue à 3 heures du matin ?", provoquant un débat autour de la programmation du tournoi.