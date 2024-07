Lorenzo Musetti bat Taylor Fritz en cinq sets et rejoint Novak Djokovic en demi-finales

Taylor Fritz avait pourtant pris la rencontre en main, remportant le premier set 6-3. Musetti est ensuite revenu dans la rencontre en gagnant un jeu décisif étriqué lors du deuxième set (7-6 (7/5)). L'Italien a poursuivi sur sa lancée, infligeant un 6-2 à Fritz dans la troisième manche.

Lorenzo Musetti pensait tenir alors sa victoire mais Taylor Fritz est revenu dans la rencontre au forceps, remportant le quatrième acte sur le score de 6-3. Dans le cinquième et dernier set, Musetti a profité des errements de Fritz, qui ne semblait plus dans la rencontre, pour infliger un 6-1 et se qualifier en demi-finales.