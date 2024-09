Luna Gryp atteint la finale du double de tennis-fauteuil chez les juniores

Luna Gryp s'est qualifiée jeudi pour la finale du tournoi de tennis-fauteuil en double chez les juniores de l'US Open, le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison tennistique. La joueuse belge de 15 ans et sa partenaire brésilienne Vitoria Miranda (17 ans) se sont imposées contre la Canadienne Frédérique Berube Perron et l'Américaine Sabina Czauz, 6-4, 6-4. La partie a duré 1h27.