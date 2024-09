Luna Gryp en demi-finale du tournoi en chaise roulante pour les juniores

La jeune Belge de 15 ans, 6e mondiale chez les juniores, a battu la Japonaise de trois ans plus âgée qu'elle, Rio Okano, 4e au classement mondial, mercredi en quarts de finale sur la marque de 1-6, 6-1 et 7-6 (10/5) au bout de deux heures et 3 minutes de jeu.

En demi-finale, Luna Gryp sera opposée à la première tête de série du rendez-vous américain du Grand Chelem, la Brésilienne Vitoria Miranda, 17 ans, numéro 1 mondiale, qui est aussi sa partenaire en double.