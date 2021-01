Madison Keys, 16e joueuse du monde, a contracté le virus et manquera l'Open d'Australie

(Belga) Madison Keys, 16e joueuse du monde, a annoncé jeudi avoir contracté le coronavirus juste avant son départ pour l'Open d'Australie où une quarantaine de 15 jours est imposée aux joueurs et joueuses avant le tournoi. La première levée du Grand Chelem est prévue le 8 février.

"Je suis très déçue de ne pas pouvoir jouer ces prochaines semaines après m'être entrainée très dur durant l'entre-saison sachant aussi que Tennis Australia et le circuit ont tout fait pour rendre les tournois possible", a expliqué l'Américaine sur les réseaux sociaux. "Je suis en isolement à la maison et je vais continuer à prendre toutes les précautions sanitaires nécessaires. J'espère pouvoir reprendre l'entraînement le mois prochain." Madison Keys avait atteint les demi-finales à l'Open d'Australie en 2015. Son meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem reste une finale à l'US Open en 2017.