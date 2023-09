Madison Keys surprend Jessica Pegula et défiera Marketa Vondrusova en quarts de finale

Madison Keys s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, au détriment de sa compatriote Jessica Pegula lundi à New York.

Sur le court Arthur Ashe de Flushing Meadows, Keys, 17e mondiale et tête de série N.17, s'est imposée en deux sets 6-1, 6-3 contre Pegula, 3e mondiale et tête de série N.3. La rencontre a duré un peu plus d'une heure (61 minutes).

Keys, 28 ans, avait atteint la finale de l'US Open en 2017, battue par sa compatriote Sloane Stephens. Un an plus tard, elle avait été éliminée en demi-finales par la Japonaise Naomi Osaka.