Magali Kempen éliminée au premier tour au bout d'une bataille face à la 7e tête de série

Magali Kempen (WTA 199) a manqué son ticket pour le 2e tour du tournoi de tennis WTA 125 de Gaiba, disputé sur gazon et doté de 115.000 dollars, mardi en Italie. La joueuse de 25 ans a été écartée par la 7e tête de série, l'Italienne Lucreza Stefanini (WTA 118), au bout de trois manches et 2h13, 3-6, 6-2, 7-5.

Kempen a débuté de manière exemplaire avec un break d'entrée. Elle a ensuite défendu avec succès celui-ci jusqu'à conclure le set sur sa deuxième balle, 6-3. La deuxième manche a commencé avec un nouveau break, mais Stefanini a repris l'ascendant en enchaînant six jeux consécutifs pour égaliser, 6-2.

Le set décisif a vu un florilège de breaks. La 199e joueuse mondiale en avait réussi un de plus que l'Italienne, et a mené 5-3 avant son service. Lucrezia Stefanini est alors sortie de sa boîte pour, comme dans le deuxième set, renverser la vapeur et conclure par quatre jeux consécutifs, 7-5 après trois balles de match.