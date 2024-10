Magali Kempen et Lara Salden balaient leurs adversaires et passent en demi du double

Magali Kempen et Lara Salden (WTA 222 et 141 en double) ont décroché sans difficulté leur ticket pour les demi-finales du double au tournoi de tennis ITF W50 de Quinta do Lago, jeudi au Portugal. Les deux joueuses classées tête de série N.2, ont balayé leurs adversaires du jour, les Portugaises Maria Garcia et Angelina Volohschuk, âgées respectivement de 18 et 17 ans et classées 1.605e et 1.609e en double à la WTA. La partie s'est conclue sur le score de 6-0, 6-1 après seulement 40 minutes.