Magali Kempen et Lara Salden éliminées en quarts de finale du double

Magali Kempen et Lara Salden (WTA 339 et 209 en double) ont été éliminées en quarts de finale du tournoi ITF W100 de Vitoria-Gasteiz, tournoi sur surface dure doté de 100.000 dollars, jeudi, en Espagne. Face aux têtes de série N.1 la Britannique Eden Silva, 164e mondiale en double, et l'Ukrainienne Valeriya Strakhova, 107e mondiale en double, la paire belge s'est inclinée au super tie-break après 1h15 de match: 6-3, 1-6, 11/9.