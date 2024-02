Magali Kempen et Lara Salden en demi-finales du double

Magali Kempen et Lara Salden se sont qualifiées pour les demi-finales du double du tournoi de tennis W50 d'Edgbaston, une épreuve sur surface dure du circuit ITF dotée de 40.000 dollars, jeudi en Angleterre.

Kempen et Salden, têtes de série N.3, ont écarté sur un double 6-4 la paire formée par la Suissesse Valentina Ryser et la joueuse de Hong Kong Eudice Chong. Elles affronteront pour une place en finale l'Estonienne Elena Malygina et la Lituanienne Justina Mikulskyte, têtes de série N.2.

Plus tôt jeudi, Kempen, 372e mondiale, s'est qualifiée pour les demi-finales en simple après sa victoire en deux sets 6-2, 6-3 contre la Croate Lea Boskovic, 217e mondiale et tête de série N.5, tombeuse de Lara Salden (WTA 513) au deuxième tour mercredi.