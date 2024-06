Magali Kempen et Lara Salden font leurs valises dès l'ouverture du double

Magali Kempen et Lara Salden (WTA 432 et 239 en double) ont été éliminée dès leur entrée en lice en double au tournoi de tennis ITF W40 de La Marsa, mardi en Tunisie. Au 1er tour de cette épreuve sur surface dure dotée de 40.000 dollars, elles se sont inclinées contre deux joueuses de 20 ans, l'Américaine Madison Sieg et la Slovaque Radka Zelnickova (WTA 386 et 368 en double), 1-6, 7-5, 10/8.