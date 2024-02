Magali Kempen et Lara Salden qualifiées pour la finale

Magali Kempen et Lara Salden se sont qualifiées pour la finale du double du tournoi de tennis ITF W50 d'Edgbaston, vendredi, en Grande-Bretagne. Le duo belge, tête de série N.3, a battu la paire deuxième tête de série composée de l'Estonienne Elena Edgbaston et de la Lituanienne Justina Mikulskyte 6-2, 6-4. La rencontre a duré 1 heure et 8 minutes.