Magali Kempen et Lara Salden s'offrent un 7e titre ensemble en double

Magali Kempen (WTA 222 en double) et Lara Salden (WTA 141 en double) ont remporté le tournoi de tennis ITF W50 de Quinta do Lago, dimanche, au Portugal. Le duo belge, tête de série N.2 de ce tournoi sur surface dure doté de 40.000 dollars, ont battu en finale la paire formée par la Russe Anastasiia Grechkina (WTA 447 en double) et la Française Manon Léonard (WTA 567 en double) 6-4, 6-2. La rencontre a duré 1 heure et 09 minutes.