Magali Kempen qualifiée pour les quarts de finale, Lara Salden éliminée

La Campinoise jouera en quarts de finale contre la Croate de 24 ans, Lea Boskovic (N.5/WTA 217), qui a mis trois sets par contre pour écarter de son côté Lara Salden, issue des qualifications, 25 ans, 513e mondiale, 4-6, 6-3 et 6-4 au bout de 2 heures et 39 minutes de match.

Mercredi, Magali Kempen (WTA 372), 26 ans, a surpris au deuxième tour (8es de finale) la Slovaque Dominika Salkova (N.3/WTA 206), 19 ans, 6-1 et 7-5. La partie a duré 1h25.

Magali Kempen et Lara Salden, associées et formant la 3e paire tête de série du tournoi, sont engagées aussi en double dans ce tournoi disputé dans la banlieue de Birmingham. Leur duel au premier tour contre la Japonaise Ayumi Koshiishi et l'Américaine Anna Ulyashcheko est au programme mercredi encore.