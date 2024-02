Magali Kempen remporte son premier titre cette saison en simple, avant la finale du double

C'est le 11e titre ITF en simple de la carrière de Magali Kempen, et son premier trophée cette saison. Elle n'avait cependant jamais remporté un tournoi de la catégorie W50, mais bien un W40 en 2023, un W25 en 2022, six W15 entre 2017 et 2021 et deux W10 en 2015. Dix de ces onze titres ont été conquis sur surface dure.

La native d'Herentals a également conquis 19 titres en double, et pourrait en rajouter un dès cet après-midi. En effet, elle s'alignera en finale du double à Edgbaston aux côtés de Lara Salden. Kempen et Salden (WTA 306 et 283 en double, têtes de série N.3) affronteront les têtes de série N.1 britanniques Ali Collins et Yuriko Lilly Miyazaki (WTA 161 et 282 en double).