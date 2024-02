Magali Kempen se hisse dans le dernier carré du double

Magali Kempen et sa partenaire française Estelle Cascino se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi de tennis ITF W75 d'Andrezieux-Boutheon, épreuve en salle sur surface dure dotée de 60.000 dollars, jeudi en France. Le duo belgo-français, tête de série N.3, s'est imposé 4-6, 6-1, 10/4 face aux Françaises Manon Leonard et Alice Robbe en quarts de finale. La rencontre a duré 1 heure et 20 minutes.