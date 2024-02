Magali Kempen se hisse dans le dernier carré en Angleterre

Pour une place en finale, Kempen affrontera la gagnante du match entre la Suissesse Valentina Ryser, 271e mondiale et tête de série N.7, et la Britannique Katy Dunne (WTA 363).

Kempen, 372e mondiale, s'est imposée en deux sets 6-2, 6-3 contre la Croate Lea Boskovic, 217e mondiale et tête de série N.5, tombeuse de Lara Salden (WTA 513) au deuxième tour mercredi. La rencontre a duré 1 heure et 10 minutes.

Magali Kempen et Lara Salden, associées et formant la 3e paire tête de série du tournoi, joueront leur quart de finale du double jeudi. Elles affronteront la Suissesse Valentina Ryser et la joueuse de Hong Kong Eudice Chong pour une place dans le dernier carré.