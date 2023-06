Magali Kempen s'incline au premier tour du double avec Emily Webley-Smith

Magali Kempen a été éliminée au premier tour du double du tournoi de tennis TIF W100 de Subirton, joué sur gazon et doté de 100.000 euros, mardi en Angleterre. La 169e mondiale en double et la Britannique de 38 ans Emily Webley-Smith (WTA 225) se sont inclinées contre l'Américaine Quinn Gleason (WTA 162) et la Française Elixane Lechemia (WTA 141), 6-4, 3-6, 10/5 en 1h23.