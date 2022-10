Malgré 3 balles de match, Goffin, battu au 2e tour des qualifications, espère un repêchage

(Belga) Contraint de passer par les qualifications de l'Open d'Astana, David Goffin y a été battu au deuxième tour, mais espère pouvoir être repêché comme 'lucky-loser' pour le tableau final de ce tournoi ATP sur surface dure doté de 1,9 million d'euros, au Kazakhstan.

Tête de série numéro 1 du tableau des qualifications et 65e mondial, le Liégeois, 31 ans, s'est incliné en effet au deuxième tour et en trois sets contre le jeune italien de 19 ans, Luca Nardi (N.7), 151e au classement ATP: 3-6, 7-6 (7/3) et 7-6 (7/2) en près de trois heures de jeu (2h56). David Goffin a pourtant eu trois balles de match dans le deuxième set à 6-5 sur le service de son adversaire. Le numéro 1 belge aura aussi eu trois balles de break à 3-3 dans la manche décisive qu'il n'aura pu convertir. Il reste une possibilité pour le Liégeois de disputer le tableau final, en étant repêché comme 'lucky loser' pour le mieux classé des battus du dernier tour des qualifications. Le jeune Espagnol de 19 ans, Carlos Alcaraz est tête de série numéro 1 du tableau principal. (Belga)