Malgré une balle de match, Elise Mertens chute face à Marta Kostyuk au 2e tour du simple

Sur la Kia Arena, le premier set a été marqué par de nombreux breaks: trois pour Mertens et deux pour Kostyuk. À 5-5, Mertens a réalisé le break décisif avant de valider le gain de la première manche sur son service (7-5) au bout de 58 minutes de jeu. La Limbourgeoise s'est ensuite complètement écroulée dans le deuxième set, perdu 6-1.

La N.1 belge, classé 28e mondiale et 25e tête de série du tournoi, s'est inclinée contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 37), 5-7, 6-1, 7-6 (10/6). La partie a duré 2 heures et 53 minutes.

Mertens a retrouvé des couleurs dans un troisième et dernier set plus disputé. Après avoir galvaudé trois balles de break à 4-3 et une balle de match à 6-5, la N.1 belge a finalement dû s'incliner dans le jeu décisif, perdu 10/6 après avoir mené 0/3.

Il n'y a plus de représentant belge dans les tableaux du simple, après les éliminations au premier tour de Yanina Wickmyaer (WTA 79), Greet Minnen (WTA 67), David Goffin (ATP 112) et Zizou Bergs (ATP 129).

C'est en double, cependant, que Mertens est habituée à briller. Classée 2e mondiale de l'exercice et lauréate 2021 à Melbourne, elle débutera jeudi sa campagne à Melbourne avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 6 en double) contre une paire belgo-belge formée de Greet Minnen et Yanina Wickmayer (WTA 45 et 76 en double).