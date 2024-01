Malgré une défaite en finale du double, "cela a été une super semaine" pour Greet Minnen

"Ce fut un match difficile", a reconnu Greet Minnen. "Kichenok et Ostapenko ont vraiment bien joué. C'est une paire très costaude. Nous avons eu nos occasions dans le premier set (trois balles de break pour mener 5-3, ndlr). Nous n'avions clairement rien à leur envier. La différence, c'est qu'elles ont été un peu plus agressives Elles nous ont mis beaucoup de pression, ce qui a fini par nous faire plier. Nous avons connu un creux dans le deuxième set, où nous sommes devenues un peu trop passives, et le match était joué. C'est dommage, mais il y a beaucoup de positif à retirer".

"Cela a été une super semaine. J'ai pris énormément de plaisir à faire équipe avec Heather. C'est une fille qui est très agréable à fréquenter. Elle est très positive. Nous avons formé un beau duo. Elle est solide du fond du court, et sert bien également, là où moi j'essaie de prendre le plus de place possible au filet. Nous rejouerons certainement ensemble quand Yanina ( Wickmayer) n'est pas là. Je suis très contente et impatiente de jouer à Hobart", où elle a hérité de l'Américaine Sofia Kenin (WTA 37) au 1er tour.