Magnifique: Rafael Nadal réalise le rêve de Manuela, 95 ans, atteinte d'Alzheimer (photos)

Rafael Nadal aurait pu passer une meilleure journée, hier, au tournoi de Madrid. L'Espagnol a été éliminé en deux sets (6-4 6-4) par Alexander Zverev au stade des quarts de finale. Loin de son meilleur niveau, Nadal a tout de même brillé par sa générosité après la rencontre.

En effet, L'Equipe nous raconte que l'Espagnol a accepté de rencontrer Manuela. Cette Espagnole de 95 ans souffre de la maladie d'Alzheimer et suit Nadal depuis des années. Elle adore le joueur mais n'avais jamais eu l'occasion de la rencontrer. "Avant que j'oublie ce qu'est le tennis et ce que Rafa représente pour moi, j'aimerais le rencontrer", avait déclaré la nonagénaire dans la presse.

Nadal a donc passé plusieurs minutes en sa compagnie après le match, discutant de tout et de rien. Un souvenir que l'on espère impérissable pour Manuela, qui a sans doute vécu l'un des moments les plus émouvants de son existence. Un super geste de Nadal, connu pour son grand respect et sa proximité avec les fans.