Maria Sakkari et Barbora Krejcikova se hissent au deuxième tour

Sur la Rod Laver Arena, Sakkari, 8e mondiale et tête de série N.8, n'a eu besoin que de deux sets 6-4, 6-1 et d'une heure et 11 minutes pour battre la Japonaise Noa Hibino, 92e mondiale. La Grecque, 28 ans, sera opposée au deuxième tour à la Russe Elina Avanesyan (WTA 71) qui a battu en trois sets 4-6, 7-5, 6-2 la Chinoise Zhuoxuan Bai (WTA 87). Sakkari n'a jamais fait mieux qu'un quatrième tour à Melbourne (2020 et 2022).

En première rotation sur la Margaret Court Arena, Krejcikova, 10e mondiale et tête de série N.9, a eu besoin de trois sets 2-6, 6-4, 6-3 pour battre l'invitée japonaise Mai Hontama, 122e mondiale, en 2 heures et 26 minutes. La Tchèque de 28 ans, quart de finaliste en 2022, défiera l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 81) qui a battu la Britannique Jodie Burrage (WTA 102) en trois sets 2-6, 6-3, 6-0.