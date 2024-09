Marie Benoit éliminée au premier tour du double

Marie Benoit et Maria Mateas ont été surprises en trois sets 1-6, 7-6 (7/4), 10/8 par la première tête de série composée des Russes Amina Anshba et Alevtina Ibragimova. La rencontre a duré 1 heure et 35 minutes de jeu.

Marie Benoit (WTA 188), 29 ans, est aussi inscrite en simple où elle doit justement affronter sa partenaire de double, Maria Mateas (WTA 200), 25 ans, au premier tour.