Marie Benoit se qualifie pour le tableau final

Marie Benoit s'est qualifiée pour le tableau final du tournoi de tennis WTA 125 de Bucarest, joué sur terre battue et doté de 115.000 dollars, lundi en Roumanie.

Benoit, 242e mondiale et tête de série N.3 des qualifications, s'est imposée en trois sets 6-3, 2-6, 6-3 contre la Néerlandaise Suzan Lamens, 264e mondiale et tête de série N.5 des qualifications. La rencontre a duré 2 heures et 24 minutes.

L'Eupenoise, 28 ans, se qualifie pour la quatrième fois de sa carrière pour le tableau final d'un tournoi WTA après Newport Beach et Prague en 2020 et Strasbourg en 2019. Elle compte également 12 titres sur le circuit ITF.