Marie Bouzkova se hisse en quarts où elle pourrait affronter Elise Mertens

(Belga) La Tchèque Marie Bouzkova, 66e joueuse mondiale, s'est qualifiée dimanche pour les quarts de finale du tournoi de Wimbledon en battant la Française Caroline Garcia (WTA 55) 7-5, 6-2. La rencontre a duré 1 heure et 23 minutes.

Bouzkova, 23 ans, a pris d'emblée le service de son adversaire dans le premier set. Après un débreak de Garcia pour revenir à 4-4, la Tchèque a réussi un nouveau break pour mener 6-5 et ensuite gagner la première manche. Dans le second set, deux breaks, à 2-2 et 4-2 lui ont ouvert la voie vers la victoire. Bouzkova se qualifie pour le premier quart de finale de Grand Chelem de sa carrière. Elle pourrait y affronter Elise Mertens (WTA 31), qui rencontrera plus tard dans la journée la Tunisienne Ons Jabeur, N.2 mondiale. (Belga)