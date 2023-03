Maryna Zanevska battue par Varvara Gracheva au 1er tour

Dominée dans le premier set, Zanevska a bien réagi dans le second, faisant le break pour mener 1-3 avant de perdre son service dans la foulée. A 4-5, la native d'Odessa a manqué une balle de set sur le service de Gracheva. La Russe a ensuite fait le break et a conclu la partie après 1 heure et 26 minutes.

Gracheva rencontrera au deuxième tour (32es de finale) la Tunisienne Ons Jabeur, 5e mondiale et exemptée de premier tour en tant que tête de série N.4.