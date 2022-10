Maryna Zanevska s'offre le 2e titre de sa carrière à Rouen

(Belga) Maryna Zanevska a remporté le tournoi WTA 125 de Rouen, une épreuve sur surface dure dotée de 115.000 dollars, dimanche en France.

Après avoir dû sauver une balle de set dans la première manche, la joueuse belge de 29 ans, 85e mondiale et tête de série N.7, s'est imposée en deux sets 7-6 (8/6), 6-1 et 1 heure et 41 minutes de jeu face à la Suissesse Viktorija Golubic, 90e mondiale et tête de série N.5, en finale de cette première édition du tournoi de Rouen. La native d'Odessa, naturalisée belge en 2016, a ajouté dimanche un deuxième titre WTA à son palmarès, après son titre décroché l'année dernière au tournoi WTA 250 de Gdynia en Pologne. (Belga)