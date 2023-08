Maryna Zanevska, vaincue par les douleurs dorsales, rangera sa raquette après l'US Open

"Il est temps de dire adieu au tennis. Je lutte contre des douleurs dorsales depuis 4 ans, et j'en suis arrivée au point où je ne peux plus donner au tennis ce qui est nécessaire pour être compétitive au plus haut niveau de ce sport extrêmement difficile et exigeant. J'ai décidé de jouer l'US Open comme dernier tournoi avant de mettre un terme à ma carrière", a-t-elle écrit sur Instagram.

"Et qui sait ce que l'avenir me réserve. Reviendrai-je un jour sur le circuit ou aurai-je d'autres défis à relever dans la vie ? Je ne le sais pas, mais ce que je sais avec certitude, c'est que je suis heureuse et libérée de ma décision et que j'ai tant de projets passionnants."

Zanevska compte un titre WTA à son palmarès, au WTA 250 de Gdynia en Pologne en 2021, et un WTA 125 à Rouen l'an dernier. Elle a joué quatre finales WTA en double, et gagné un titre en WTA 125 à Limoges en 2017. Zanevska a aussi disputé un quart de finale à Roland-Garros en 2022 avec Kimberley Zimmermann, son meilleur résultat en Grand Chelem. Elle compte 19 titres ITF en simple et 13 en double.

Elle a joué treize tournois du Grand Chelem en simple obtenant ses meilleurs résultats l'an dernier avec un 2e tour atteint à l'Open d'Australie et à l'US Open.