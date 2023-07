Maryna Zanveska éliminée au 1er tour par Barbora Strycova, demi-finaliste en 2019

Sur le court N.5, Zanveska, 88e mondiale, s'est inclinée 6-1, 7-5 en 1 heure et 24 minutes contre la Tchèque de 37 ans Barbora Strycova, ancienne N.16 mondiale, actuelle 623e à la WTA et demi-finaliste en simple et lauréate en double en 2019.

La native d'Odessa, en Ukraine, a connu un début de match difficile, étant rapidement menée 3-0 après avoir perdu son service dans le deuxième jeu. À 4-1, la N.2 belge a subi un nouveau break avant de perdre la première manche en 25 minutes.