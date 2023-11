Masters 1000 de Paris: agacé par le public, Medvedev chute d'entrée

Après un premier set concédé 6-3, le ton est monté entre Medvedev, connu pour ses sautes d'humeur, et le public de Bercy. Sifflé après avoir jeté sa raquette quand il a permis à Dimitrov de revenir de 5-2 à 5-5 dans la deuxième manche, le Russe a lancé à l'arbitre: "je ne vais pas jouer quand ils sifflent".

Le N.3 mondial Daniil Medvedev a été éliminé d'entrée au Masters 1000 de Paris par le Bulgare Grigor Dimitrov 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (7/2) au deuxième tour mercredi, dans une rencontre marquée par un accrochage entre le Russe et le public parisien.

"Hé, vous (ne) sifflez pas, je joue les gars, mais fermez vos bouches, ok !", s'est-il adressé directement aux spectateurs.

"Tu dois aller jouer. Plus tu arrêtes (de jouer), plus ça les énerve, plus ils sifflent", lui a répondu ce dernier.

Mené 5 jeux à 2 dans le troisième set, Medvedev a retardé l'échéance jusqu'au tie-break décisif et repoussé six balles de match - dont une au bout d'un échange de 47 coups - mais Dimitrov (17e) a fini par conclure à sa septième occasion, en un peu moins de trois heures.

"Je ne joue pas comme ça ! Je n'ai rien fait pour qu'ils me sifflent", s'est entêté le N.3 mondial, titré en 2020 à Paris.

- Doigts d'honneur -

Une fois le match terminé, Medvedev ne semblait toujours pas avoir digéré l'incident: il a quitté le court en faisant des doigts d'honneur au public.

Interrogé en conférence de presse après le match, le Russe a dit qu'il avait simplement "regardé ses ongles".

"Quand je jette ma raquette, j'ai le droit de me faire siffler, c'est une +mauvaise réaction", a-t-il dit. "Par contre, si je sers et qu'ils sifflent et applaudissent en même temps, c'est un peu bizarre".

"C'est le public à Bercy, tout le monde le sait, tout le monde n'aime pas jouer ici. Je jouais beaucoup mieux à Bercy quand il n'y avait personne", a-t-il dit, mentionnant sa victoire en 2020 dans une édition à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19. "Ici, avec moi, ça ne connecte pas".

Attentif au projet de délocalisation du Masters 1000 parisien, notamment à la Paris La Défense Arena, il a assuré que même si le tournoi restait à Bercy, "il reviendrait".

"Paris-Bercy reste un tournoi légendaire, avec beaucoup de bons vainqueurs dont je fais partie et même si ça reste ici, je reviendrai et j'essaierai de faire de mon mieux", a-t-il conclu, estimant qu'il était toujours possible de "mettre le public de mon côté".

En huitièmes de finale, Dimitrov affrontera le Kazakh Alexander Bublik (33e), tombeur de Frances Tiafoe (14e) 6-3, 6-3 au premier tour et vainqueur du Chilien Nicolas Jarry (20e) 7-6 (7/3), 7-6 (7-3) au suivant.

Après les éliminations de Daniil Medvedev mercredi et de Carlos Alcaraz face au Russe Roman Safuillin mardi (6-3, 6-4), le N.1 mondial Novak Djokovic doit faire son entrée en lice dans l'après-midi, face à l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (31e).

Le dernier Français encore en lice, Ugo Humbert (26e), défie l'Allemand Alexander Zverev (9e) pour une place en huitième de finale.