Masters 1000 de Paris: Gasquet tombe à son tour, zéro sur quatre pour les Français

Zéro sur quatre: avec la défaite de Richard Gasquet face au N.12 mondial Tommy Paul 0-6, 6-2, 7-6 (8/6) malgré trois balles de match, aucun des quatre Français en lice lundi au Masters 1000 de Paris n'a franchi le premier tour.

Avant Gasquet, Adrian Mannarino, 25e mondial et N.1 tricolore, titré à Astana début octobre, et le jeune Luca Van Assche (69e) ont subi le même sort à quelques minutes d'écart plus tôt dans la journée. Alexandre Muller (83e) avait cédé le premier.