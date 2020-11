Masters 1000 de Paris: Humbert de l'ombre à la lumière

Lui "ne cherche pas à être connu", mais la trajectoire ascendante d'Ugo Humbert, fort de ses deux premiers trophées et de ses deux premières victoires contre des joueurs du Top 10 en 2020, a l'effet contraire et le plonge dans la lumière au Masters 1000 de Paris.

En six semaines, le Lorrain de 22 ans s'est offert Daniil Medvedev, alors N.5 mondial, à Hambourg, puis le N.6 Stefanos Tsitsipas à Bercy mardi soir. En huitièmes de finale jeudi, c'est avec un ex-N.3 mondial (aujourd'hui 43e) et lauréat en Grand Chelem (US Open 2014) qu'il a rendez-vous: le Croate Marin Cilic.

Quand on l'interroge sur la manière dont il aimerait être présenté, lui qui est le joueur français le mieux classé (34e) engagé à Bercy - en l'absence de Gaël Monfils et Benoît Paire - mais dont la notoriété n'est pas encore assise au-delà du monde du tennis, voilà la réponse qu'apporte Humbert, avec l'humilité et le calme qui le caractérisent: "J'essaie tout simplement d'être bon sur le court, de bien faire ce que j'aime. Je ne cherche pas à être connu, mais à aller au bout de mon potentiel et de mes rêves."

"J'essaie simplement de rester la personne que je suis, quelqu'un d'ambitieux et qui aime travailler", poursuit l'élancé gaucher (1,88 m pour 73 kg). "On m'a toujours appris ces valeurs dans ma famille."

- Friand des fins de set -

A 22 ans, Humbert confirme son ascension jusque-là discrète mais régulière. A peine dans le Top 300 mi-2018, il s'est fait une place parmi les cent meilleurs joueurs mondiaux à la fin de la même année. Puis sa première saison complète sur le circuit principal, marquée par un huitième de finale à Wimbledon, l'a porté aux portes du Top 50.

Grâce à ses deux premiers titres, à Auckland en janvier et à Anvers il y a une dizaine de jours, il frappe désormais à celles du Top 30 malgré une année 2020 chamboulée par la pandémie de Covid-19 et amputée de plus de cinq mois de compétition.

Parmi ses forces, son attitude irréprochable, à la fois déterminée et posée, et son goût pour les moments chauds: "J'aime beaucoup les fins de set, c'est là qu'il faut essayer d'élever son niveau de jeu et de concentration", explique-t-il.

Humbert a fait la démonstration de sa force mentale mardi soir en venant à bout de Tsitsipas, malgré trois balles de match envolées en fin de deuxième manche et un certain épuisement physique, après 3h17 d'un combat acharné. Ses neufs tie-breaks remportés sur dix joués depuis mi-septembre parlent aussi pour lui.

- Amateur de piano -

La confiance héritée des victoires aidant, le gaucher messin, accompagné par Nicolas Copin depuis Anvers, s'efforce de porter plus souvent son jeu offensif et percutant vers le filet.

"J'ai un jeu tourné vers l'avant, mais parfois j'avais l'impression d'avoir un élastique dans le dos, j'avais du mal à m'élancer, je n'avais pas trop confiance en ma volée", décrit-il. "C'est en y allant et en voyant que j'arrive à gagner pas mal de points que je prends confiance. Depuis quelques semaines, je vois que ça marche, je sens que je progresse."

D'ordinaire si sage, Humbert semblait dans un état second à la fin de son duel contre Tsitsipas, et hoquetait encore de rire en conférence de presse un peu plus tard.

Peut-être a-t-il retrouvé ses esprits auprès d'un piano, lui qui en joue depuis qu'il a cinq ans. Du pôle jeunes de Poitiers au centre national d'entraînement à Paris, il a toujours trouvé de la place pour en faire entrer un dans sa chambre.

"La musique est une part importante de ma vie", s'ouvrait-il auprès de l'ATP en 2019. "Jouer (du piano) m'aide à me concentrer et à me relaxer, même sur le court."