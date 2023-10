Masters 1000 de Paris: Humbert sauve l'honneur des Bleus et va défier Zverev

Ugo Humbert, solide vainqueur de l'Américain Marcos Giron 6-4, 6-3 au premier tour mardi, a sauvé l'honneur des Bleus, jusque-là sans réussite, au Masters 1000 de Paris et va défier le N.9 mondial Alexander Zverev au tour suivant.

Septième Français en lice depuis lundi, Humbert (25 ans), N.2 français et 26e mondial, est le premier à se hisser au deuxième tour, après les échecs des espoirs Arthur Fils et Luca Van Assche, d'Adrian Mannarino, de Richard Gasquet malgré trois balles de match, Benjamin Bonzi et Alexandre Muller.