Masters 1000 de Paris: Mannarino et Van Assche éliminés d'entrée

Le N.1 français, 35 ans, gagné par la nervosité et coupable de beaucoup trop de fautes directes (14), a échoué à se qualifier pour le deuxième tour du tournoi parisien pour la huitième fois de sa carrière.

Dans une première manche équilibrée, c'est le Néerlandais de 28 ans, inspiré en retour, qui a fait la différence et remporté le premier set sur le service du Français 6-4.

Mais il a manqué de trop de justesse et de sérénité au gaucher français, en témoigne cette raquette fracassée en fin de deuxième manche, pour espérer un autre résultat, malgré quatre balles de break à 5-5.

Alors le public de Bercy a poussé, Mannarino s'est encouragé, ce qui lui a permis de reprendre le break qu'il venait de concéder, et tous ont voulu croire à la première belle histoire française de la semaine.

Il s'est incliné après une énième faute directe dans le filet, sur son service, laissant son adversaire conclure 7-5 en 1 h 58 min.

Le Néerlandais sera donc au deuxième tour et pourrait y retrouver un autre Français, Richard Gasquet (68e), opposé à l'Américain Tommy Paul (12e) dans la soirée.

Un autre Français, Luca Van Assche (69e), est tombé face au Serbe Laslo Djere (34e), vainqueur 6-7 (6/8), 6-4, 6-4.

Malgré le gain de la première manche, le jeune espoir tricolore, 19 ans, à la recherche de sa première victoire en Masters 1000, est tombé contre plus fort et plus experimenté que lui.

Au deuxième tour, le Serbe affrontera le Russe Karen Khachanov (15e), vainqueur en 2018 à Bercy et tombeur plus tôt dans la journée de l'Australien Max Purcell (43e) 6-4, 6-4.