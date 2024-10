Masters 1000 de Shanghai: Sinner, sans pitié contre Medvedev, passe en demies

Le N.1 mondial, l'Italien Jannik Sinner, a facilement battu jeudi en deux sets 6-1, 6-4 le Russe Daniil Medvedev en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai et attend désormais Carlos Alcaraz en demi-fianle.

Avec 27 coups gagnants et seulement dix fautes directes, Sinner a pris trois fois le service de Medvedev et l'a dominé en seulement 1 heure 24 devant des tribunes très peu remplies en Chine.

Le Russe n'a cessé de se tenir l'épaule droite, dont il s'était déjà plaint la veille, et a reçu des soins médicaux à plusieurs reprises.

Sinner, vainqueur de l'Open d'Australie et de l'US Open cette année mais toujours empêtré dans une affaire de dopage, estime que son début de carrière est "meilleur" que ce qu'il avait imaginé: "quand on est jeune on ne sait jamais ce qu'il va se passer".