Masters ATP: Djokovic face à Sinner, Tsitsipas et Rune

Ils seront opposés dans la phase de poules au Croate Ivan Dodig et à l'Américain Austin Krajicek, à l'Espagnol Marcel Granollers et à l'Argentin Horacio Zabellos, et aux Argentins Maximo Gonzalez et Andres Molteni.

Les derniers Français vainqueurs en double sont Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, sacrés en 2021 pour la 2e fois après 2019.

Les groupes de l'édition 2023 des Masters ATP: