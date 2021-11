Masters ATP: Djokovic impérial pour atteindre les demies

A 34 ans, Novak Djokovic semble se faire un malin plaisir à démontrer à ses jeunes concurrents des Masters ATP qu'il est encore très fort physiquement et mentalement: il a balayé mercredi le cogneur russe Andrey Rublev et s'est ainsi assuré une place en demi-finales.

En une heure et huit minutes, le N.1 mondial a donné à son adversaire, 5e, une leçon 6-3, 6-2.

Après avoir battu Casper Ruud (8e) lundi, le Serbe a ainsi signé face au Russe, de dix ans son cadet, une deuxième victoire dans le groupe Vert où le forfait de Stefanos Tsitsipas (4e) sur blessure lui assure un billet pour le dernier carré. Il s'y hisse pour la dixième fois de sa carrière, comme son idole Pete Sampras, à deux longueurs d'Ivan Lendl et six du record de Roger Federer.

Assuré de terminer premier de ce groupe Vert, Djokovic est également certain de ne pouvoir retrouver son nouveau grand rival sur le circuit, le Russe Daniil Medvedev (2e mondial et 1er du groupe Rouge) qu'en finale dimanche. Les deux hommes se sont déjà affrontés trois fois en finale cette année avec des victoires de Djokovic à l'Open d'Australie et au Masters 1000 de Paris, et une victoire de Medvedev à l'US Open.

"Je me sens comme à la maison !", a reconnu Nole alors que Turin accueille pour la première fois ce tournoi des Maîtres qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison.

"Le fait de parler italien me permet d'être connecté avec le public", a souligné le Serbe qui a passé plus d'un quart d'heure à signer des autographes et prendre des selfies avec les fans avant de quitter le court.

- Un mur -

En ce qui concerne le match, après un échange de services en tout début de partie, Djokovic a assis sa domination, reconnaissant que son adversaire n'avait "pas joué à son meilleur niveau".

Le N.1 mondial, en quête d'un sixième sacre pour égaler le record de titres aux Masters de fin d'année détenu par Federer, a repris le service de Rublev pour se détacher 5-3 et conclure la manche sur un ace.

Fort physiquement et mentalement, avec une palette de coups bien plus développée que le Russe, il a survolé la seconde manche, pris deux fois la mise en jeu de Rublev et de nouveau conclu sur un ace.

Au total, il a réussi 14 aces sur ses neuf jeux de service et a fait office de mur face à Rublev grâce à une défense indestructible. Il a ainsi poussé le Russe à manquer des coups par crainte de voir de nouveau la balle revenir.

"J'ai commis trop de fautes inhabituelles, parfois sur des coups faciles, dans des positions où normalement je frappe bien. Je me suis précipité aujourd'hui, mais c'est normal, j'ai besoin de cette expérience", a analysé Rublev qui affrontait le Serbe pour la première fois de sa carrière.

Il peut toujours espérer se hisser dans le dernier carré, à condition de battre vendredi le Norvégien Casper Ruud (8e).

Ce dernier affronte mercredi à 21h00 le Britannique Cameron Norrie (12e) qui palie le forfait pour le tournoi de Stefanos Tsitsipas (4e). Le Grec, dominé par Rublev lundi, a annoncé son retrait quelques heures avant la rencontre: il n'est toujours pas remis de la blessure au coude qui l'avait contraint à l'abandon dès son entrée en lice au Masters 1000 de Paris au début du mois.