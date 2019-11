Masters ATP - Federer se hisse en demi-finale au détriment de Djokovic, Nadal finira l'année N.1 mondial

(Belga) Le Suisse Roger Federer, troisième joueur mondial, a pris la mesure du Serbe Novak Djokovic (ATP 2) 6-4, 6-3 et s'est qualifié pour le dernier carré des ATP Finals, jeudi, à Londres. Cette élimination précoce de Djokovic signifie que l'Espagnol Rafael Nadal finira l'année en tant que N.1 mondial. La rencontre a duré 1 heure et 14 minutes.

Avec une victoire (contre Matteo Berrettini) et une défaite (contre Dominic Thiem) pour chacun des deux joueurs dans ce groupe Bjorn Borg, l'enjeu de ce 49e duel entre Federer et Djokovic était simple: le vainqueur décrochait son ticket pour les demi-finales, le perdant était éliminé. Le Suisse entrait le mieux dans la partie: après avoir manqué d'emblée une balle de break, il réussissait à prendre le deuxième service de son adversaire pour se porter à 2-1. C'était suffisant pour empocher le premier set 6-4. Dans le deuxième set, les deux joueurs ont eu tour à tour des balles de break. C'est finalement Federer qui a réussi à concrétiser la sienne pour se porter à 3-2. Encore une fois, Djokovic ne parvenait pas à prendre le service de son adversaire. Federer l'emportait 6-3. Federer revient à 23-26 en faveur de Djokovic dans les duels avec le Serbe. Federer se qualifie ainsi pour les demi-finales de ce Masters de fin d'année, au même titre que Dominic Thiem (ATP 5). L'Autrichien, déjà qualifié, a été battu par l'Italien Matteo Berrettini (ATP 8), déjà, éliminé, 7-6 (7-3), 6-3 plus tôt dans la journée. Djokovic devait remporter le Masters pour détrôner Rafael Nadal au sommet du classement ATP. L'Epagnol terminera la saison sur la plus haute marche du classement mondial pour la cinquième fois de sa carrière après 2008, 2010, 2013 et 2017. Dans le groupe Andre Agassi, dont la dernière journée est programmée vendredi, l'Allemand Alexander Zverev (ATP 7) est déjà qualifié. Nadal, le Russe Daniil Medvedev (ATP 4) et le Grec Stefanos Tsistipas (ATP 6) se disputeront l'autre ticket. Nadal affrontera Tsitsipas et Medvedev jouera contre Zverev. (Belga)