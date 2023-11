Masters ATP: Medvedev premier qualifié pour les demies, Alcaraz bat Rublev

"C'était un match très difficile mentalement", a analysé Medvedev au bord du court" (...) "J'ai perdu des matches comme ça cette saison. Je suis content d'avoir pu gagner ce soir".

Double vainqueur de l'épreuve (2018, 2021) et tombeur d'Alcaraz lors du premier match, Zverev jouera son avenir dans le tournoi face au Russe Andrey Rublev, battu plus tôt par l'Espagnol et d'ores et déjà éliminé.

Proche d'empocher la première manche, l'Allemand peut nourrir des regrets. Lors du jeu décisif, il a d'abord fait la course en tête 4-1 avant de commettre plusieurs fautes grossières et gâcher deux balles de set. Un seule a suffi à Medvedev 7-6 (9/7), alors que son adversaire s'était pourtant montré plus impressionnant dans ce set.