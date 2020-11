Masters: Rublev sauve l'honneur face à un Thiem démobilisé

Le Russe Andrey Rublev (N.8) ne finira pas son premier Masters ATP de tennis sans victoire, après avoir battu 6-2, 7-5, Dominic Thiem (N.3), déjà assuré de sa place dans le dernier carré, jeudi à Londres.

La deuxième place du groupe "Londres 2020" se jouera en soirée entre le numéro 2 mondial, Rafael Nadal, à la recherche de son premier trophée dans cette épreuve, et le tenant du titre grec Stefanos Tsitsipas (N.6).

"Je voulais gagner ce match à 100%, mais j'ai eu deux premiers matches difficiles et longs, avec beaucoup d'intensité sur chaque échange. Peut-être qu'au fond de moi, c'était un peu difficile de garder cette intensité", a admis l'Autrichien.

"Mais cette défaite n'est pas très douloureuse, la priorité est le match de samedi", a-t-il également reconnu.

Après avoir battu en trois sets Tsitsipas le premier jour et Nadal en deux tie-breaks lors du deuxième, Thiem est effectivement apparu très emprunté lors des premiers échanges, cédant immédiatement ses deux premiers jeux de service avant de perdre le set 6-2 en 26 petites minutes.

A l'inverse, peut-être libéré par l'absence d'enjeu, après avoir paru tendu pour ses premiers pas dans le Masters, Rublev a montré pourquoi il a été le joueur qui avait remporté le plus de matches sur le circuit cette saison avant d'arriver à Londres.

Le Russe a davantage frappé avec plus de relâchement menant même 6-2, 4-2.

"J'ai très bien commencé dès le premier point, le premier retour et je pense que Dominic n'a pas très bien débuté. J'ai pris l'avantage et cela m'a aidé à avoir plus confiance et à jouer de mieux en mieux", a expliqué Rublev.

Thiem a cependant eu un sursaut d'orgueil qui lui a permis de recoller pour arriver à 5-5 et 40-0 sur son service, mais Rublev a trouvé un deuxième souffle pour lui ravir son engagement et conclure dans la foulée.

Finaliste l'an dernier, l'Autrichien affrontera en demi-finale le vainqueur du match entre Novak Djokovic (N.1) et Alexander Zverev (N.7), vendredi, alors que Tsitsipas ou Nadal devront en découdre avec Daniil Medvedev (N.4).