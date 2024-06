"Match particulier" pour Minnen contre Watson, sa partenaire de double au premier tour

Greet Minnen (WTA 80) sera la première des trois représentantes belges en simple à fouler le gazon du All England Club à Wimbledon ce lundi. La Campinoise, 26 ans, affrontera en première rotation sur le court N.18 la Britannique Heather Watson (WTA 199), sa partenaire de double il y a une semaine au tournoi WTA 250 de Birmingham.

"C'est vraiment dommage de se retrouver au premier tour, car nous nous entendons très bien", a-t-elle confié à la Fédération belge de tennis. "Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Nous allons mettre notre amitié de côté le temps de ce match. Ce sera un fameux défi. Son classement n'est peut-être plus ce qu'il était (Watson a été 38e en 2015, ndlr), mais il ne faut certainement pas la sous-estimer. En tant que Britannique, elle a été élevée sur gazon. Et vu qu'elle est ma partenaire de double, elle me connaît très bien. Ce sera donc un match particulier."

Il s'agira de la quatrième participation de Greet Minnen à Wimbledon, où elle n'a gagné qu'un match jusqu'ici, en 2022 contre l'Espagnole Garbine Muguruza, lauréate en 2017 et aujourd'hui à la retraite.