Matteo Berrettini remporte son premier tournoi en près de deux ans

Berrettini, 27 ans, met la main sur le huitième titre de sa carrière, le premier depuis celui conquis au Queen's en 2022. L'Italien, ancien N.6 mondial et finaliste de Wimbledon en 2021, a chuté au classement à cause de blessures à répétition et devrait faire un bond de 51 places au nouveau classement publié lundi en remontant à la 84e place.

Carballes Baena, 31 ans, était le tenant du titre à Marrakech. Il a disputé sa troisième finale sur le circuit, essuyant une première défaite après des victoires à Quito en 2018 en Equateur et à Marrakech donc l'an dernier.